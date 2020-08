Marc Marquez salta anche Misano: si allontana il ritorno in pista. Il comunicato della Honda (Di sabato 22 agosto 2020) Slitta in rientro in pista di Marc Marquez dopo la ricaduta dell’infortunio all’omero destro subito nel Gran premio di Spagna del 19 luglio scorso. Il pilota spagnolo in carica salterà le prossime due gare di Misano Adriatico e non solo: il campione del mondo infatti non si sente ancora pronto perché i postumi della seconda operazione richiedono una convalescenza più lunga del previsto. La Honda Hrc comunica in una nota che ci vorranno “dai due ai tre mesi” prima di rivedere il fuoriclasse di Cervera in sella alla RC213V. La casa giapponese fa sapere che “tutte le parti”, dal team a Marquez, dopo un consulto con alcuni specialisti, hanno deciso “di modificare i piani di recupero”. L’obiettivo ... Leggi su ilfattoquotidiano

