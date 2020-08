Manila Nazzaro e Valeria Liberati inseparabili: la foto insieme dopo Temptation Island (Di sabato 22 agosto 2020) Temptation Island non è solo un percorso introspettivo alla ricerca dei lati più reconditi dell’amore, ma è anche un viaggio per conoscere nuove persone e stringere forti amicizie. Lo sanno bene Valeria Liberati e Manila Nazzaro, protagoniste dell’ultima edizione del reality, che hanno continuato la loro conoscenza anche fuori dalle telecamere diventando grandi amiche. Valeria e Manila dopo Temptation Island A Temptation Island sono state due delle protagoniste indiscusse dell’edizione conclusasi poche settimane fa: stiamo parlando di Manila Nazzaro e Valeria ... Leggi su thesocialpost

