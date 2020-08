Manchester United, Maguire è stato rilasciato dopo l’arresto a Mykonos (Di sabato 22 agosto 2020) Buone notizie per il difensore del Manchester United, Harry Maguire, che dopo essere stato arrestato nella giornata di venerdì 21 agosto sull’isola di Mykonos per aver aggredito un poliziotto, è stato rilasciato. Il capitano dei Red Devils è in attesa dell’udienza, la cui data non è stata ancora stabilita, ma ha ribadito di essere innocente, rigettando le accuse che lo vedono protagonista di una rissa insieme a suo fratello e un amico. A renderlo noto è stato l’avvocato del calciatore Konstantinos Darivas attraverso dei media sportivi locali. Leggi su sportface

