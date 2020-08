Manchester United, Harry Maguire è stato rilasciato dopo l’arresto a Mykonos (Di sabato 22 agosto 2020) Il capitano del Manchester United, Harry Maguire, arrestato a Mykonos dopo essere stato coinvolto in una rissa, è stato rilasciato. Il giocatore si è dichiarato non colpevole. Martedì sarà ascoltato in tribunale, ma, scrive la Bbc, non è chiaro di cosa sia accusato. L’Ufficio del procuratore di Syros ha comunicato, ieri, che” tre stranieri ” erano stati arrestati dopo un presunto alterco con agenti di polizia a Mykonos giovedì. La polizia dice che è stato aperto un file che include accuse di “violenza contro i funzionari, disobbedienza, danni fisici, insulto e tentato corruzione di un ... Leggi su ilnapolista

