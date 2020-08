Maltempo, violenta grandinata su Merano: le strade della cittadina diventano fiumi di acqua e ghiaccio. Allerta arancione al nord (Di sabato 22 agosto 2020) Un violento temporale alpino si è abbattuto su Merano, scaricando una notevole quantità di acqua e grandine sulla località montana. In poco tempo le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e ghiaccio, scene davvero impressionanti che sono subito state condivise sui social network. In zona si sono registrati numerosi allagamenti. E i temporali, dopo il picco di caldo delle ultime ore, dovrebbero estendersi a tutto il nord Italia. Dopo una prolungata fase di generale stabilità meteorologica, torna il Maltempo sul nostro Paese, in particolare al nord. Un sistema perturbato di origine atlantica, infatti, raggiungerà nelle prossime ore le regioni settentrionali, causando un graduale peggioramento delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

Le condizioni meteo oggi in Italia appaiono ben definite: totale stabilità avvolge le regioni centro-meridionali dove peraltro si registrano temperature davvero elevate e localmente prossime ai +40°C.

IL VIDEO. Grandine e pioggia, a Merano strade allagate e fiumi bianchi tra le vie

Violenta ondata di maltempo in queste ore a Merano, in Alto Adige. Il video è stato realizzato in via Mainardo ma tutta la cittadina ha strade allagate e si registrano molti interventi dei vigili del ...

Violenta ondata di maltempo in queste ore a Merano, in Alto Adige. Il video è stato realizzato in via Mainardo ma tutta la cittadina ha strade allagate e si registrano molti interventi dei vigili del ...