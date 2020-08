Maltempo: allerta arancione in Lombardia per temporali (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 22 AGO - Dopo una prolungata fase di generale stabilità meteorologica, torna il Maltempo sul nostro Paese, in particolare al Nord. Un sistema perturbato di origine atlantica, infatti, ... Leggi su corrieredellosport

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE oggi e domani, #16agosto, in Lombardia. ?? #allertaGIALLA, lunedì #17agosto, in 6 regioni. ? In… - Italpress : Maltempo, allerta arancione in Lombardia per temporali - iconanews : Maltempo: allerta arancione in Lombardia per temporali - PalermoToday : Semafori di allerta anti allagamento nei sottopassi? Arriva il primo 'sì' - piobulgaro : ?? AVVISO METEO - ITALIA TRA CALDO E NUBIFRAGI, SCATTA LA NUOVA ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE: PARECCHIE REGIONI… -