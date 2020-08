Maltempo: alberi caduti, frane e tetti scoperchiati, pompieri al lavoro (Di sabato 22 agosto 2020) Il Maltempo ha colpito il bellunese provocando danni a tetti, comignoli, frane e caduta alberi. In varie località sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza quanto danneggiato ed in ... Leggi su leggo

emergenzavvf : Rimossi dai #vigilidelfuoco alcuni alberi danneggiati dal #maltempo a #Verona. Nella clip la rimozione di un albero… - leggoit : #maltempo: alberi caduti, frane e tetti scoperchiati, pompieri al lavoro - gracco63 : RT @emergenzavvf: Rimossi dai #vigilidelfuoco alcuni alberi danneggiati dal #maltempo a #Verona. Nella clip la rimozione di un albero di ol… - brius : RT @emergenzavvf: Rimossi dai #vigilidelfuoco alcuni alberi danneggiati dal #maltempo a #Verona. Nella clip la rimozione di un albero di ol… - franconemarisa : RT @emergenzavvf: Rimossi dai #vigilidelfuoco alcuni alberi danneggiati dal #maltempo a #Verona. Nella clip la rimozione di un albero di ol… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo alberi Maltempo: alberi caduti, frane e tetti scoperchiati, pompieri al lavoro Il Gazzettino Maltempo, violento temporale sulla Valchiavenna: allagamenti e alberi caduti

Sondrio, 22 agosto 2020 - Raffica di interventu da parte dei Vigili del Fuoco dopo che un violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, si è abbattuto sulla provincia di Sondrio.Sono st ...

Maltempo, frane e allagamenti in Valtellina e Valchiavenna

Un violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, ha creato numerosi disagi in provincia di Sondrio. Sono stati complessivamente una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per albe ...

Sondrio, 22 agosto 2020 - Raffica di interventu da parte dei Vigili del Fuoco dopo che un violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, si è abbattuto sulla provincia di Sondrio.Sono st ...Un violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, ha creato numerosi disagi in provincia di Sondrio. Sono stati complessivamente una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per albe ...