Maglia da trasferta Lazio 2020-21, le prime immagini della nuova divisa (Di sabato 22 agosto 2020) : verde fluo per la squadra di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione La Lazio ha presentato oggi le maglie per la nuova stagione che verranno indossate nelle gare esterne. L’away kit ha un sorprendente colore fluo con inserti celesti che richiamano uno dei due colori della compagine capitolina. Ecco le prime immagini della nuova divisa prodotta da Macron: ❇️ VERDE FLUO ❇️ Il nostro nuovo ‘Away Kit’ targato @MacronSports #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/ou4FMGUJIi — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 22, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

