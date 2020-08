Maera, 90enne maltrattato dalle dottoresse della guardia medica scoppia in lacrime | VIDEO (Di sabato 22 agosto 2020) Matera, 90enne maltrattato da due dottoresse alla guardia medica – VIDEO Sta facendo il giro dei social il VIDEO di un anziano di 90 anni che viene maltrattato da due dottoresse della guardia medica di Villalongo, a Matera. Nel filmato, girato da un uomo che ha assistito alla scena in fila e che ha preso le difese del 90enne, si vede l’anziano rivolgersi alle due dottoresse per ottenere la prescrizione di alcuni farmaci e scoppiare in lacrime quando le operatrici lo liquidano sbrigativamente, invitandolo a rivolgersi al suo medico curante il giorno successivo. L’anziano appare disperato, fino ... Leggi su tpi

