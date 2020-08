Macerata. L’ANSI dona vestiario e mobili ai poveri della Parrocchia di San Francesco (Di sabato 22 agosto 2020) Continua l’attività di solidarietà verso i più deboli dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia. Ieri, venerdì 21 agosto 2020, a Macerata, la Sezione Provinciale ANSI di Foggia, ha consegnato a Padre Noel, Parroco della Chiesa di San Francesco, vestiario e mobilia varia per i più bisognosi della Parrocchia. A consegnare il prezioso materiale è stato il Primo Maresciallo Luogotenente Francesco Labella, in rappresentanza del Presidente Nazionale Cav. Dott. Gaetano Ruocco. Al termine della consegna il Parroco ha ringraziato l’Associazione per il materiale ricevuto. “Come San Martino, nostro patrono, che divise il suo mantello con un povero mendicante – ... Leggi su laprimapagina

Macerata L’ANSI Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Macerata L’ANSI