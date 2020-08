M5S attacca Mastella: “Se non si dimetterà, promuoveremo gli Stati generali della Città” (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Diventa sempre più paradossale quanto sta avvenendo in questi giorni a Benevento: mentre si ostina a realizzare Città Spettacolo a tutti i costi, Mastella chiede il rinvio ad ottobre dell’inizio dell’anno scolastico, ma intanto ancora non fornisce le dovute comunicazioni sugli interventi programmati dalla sua amministrazione per far partire in sicurezza le scuole in vista dell’imminente inizio delle lezioni. Nel frattempo, rimaniamo ancora in attesa della convocazione di un consiglio comunale monotematico sulla situazione dell’edilizia scolastica, chiesto due anni fa dalla minoranza consiliare e non ancora celebrato”. Così le consigliere comunali del Movimento 5 Stelle Marianna Farese e Anna Maria Mollica. “In una città sempre ... Leggi su anteprima24

“Diventa sempre più paradossale quanto sta avvenendo in questi giorni a Benevento: mentre si ostina a realizzare Città Spettacolo a tutti i costi, Mastella chiede il rinvio ad ottobre dell’inizio dell ...

