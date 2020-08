Lutto per i Red Hot Chili Peppers: è morto Jack Sherman, l’ex chitarrista che suonò nel primo album (Di sabato 22 agosto 2020) È morto Jack Sherman e la notizia della sua scomparsa emerge soltanto ora. L'ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers si è spento all'età di 64 anni per cause ancora ignote. La morte risale al 18 agosto e i media internazionali lo apprendono da un post pubblicato dalla band di Anthony Kiedis sui social nelle ultime ore. Jack Sherman partecipò alle registrazioni del primo album della band losangelina, The Red Hot Chili Peppers (1984) e suonò durante il primo tour negli Stati Uniti a supporto del disco. In seguito lasciò la formazione dopo aver contribuito alla registrazione del secondo album, Freaky Styley ... Leggi su optimagazine

AndreaBricchi77 : Il signor Adani Lele in lutto. Spiaze. Invece per l’Inter un po’ mi spiace veramente, perché queste partite le ave… - la_Biennale : Aspettando la #BiennaleCinema2020 | #Venezia77 #Concorso Con #VanessaKirby, #ShiaLaBeouf e #SarahSnook,… - favellare : #lrt e anche oggi come ogni 22 agosto siamo in lutto per l'unico reale che si è mai meritato diritti - rwivkw : Come stai @RickyTrevisani? Ancora in lutto per ieri? È vero che inizierai la telecronaca domenica con un minuto di… - MissBadMKarma : @riveacorymbosa Non ne parliamo, sono ancora in lutto per quella serie?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Calizzano in lutto per la scomparsa della maestra Daniela SavonaNews.it Anniversario del terremoto: il programma delle liturgie e le indicazioni dei Comuni di Accumoli e Amatrice

Il 23 e il 24 agosto, ad Accumoli e Amatrice, il vescovo Domenico presiederà le liturgie in occasione dell’anniversario del terremoto del 2016 Il 23 e il 24 agosto il vescovo Domenico presiederà le li ...

Pontedera: è morto Sandro Mazzinghi

Pontedera in lutto per la morte del campione di boxe Alessandro Mazzinghi, detto Sandro. Mazzinghi se ne è andato stamani, 22 agosto: a ottobre avrebbe compiuto 82 anni. È stato campione del Mondo dei ...

Il 23 e il 24 agosto, ad Accumoli e Amatrice, il vescovo Domenico presiederà le liturgie in occasione dell’anniversario del terremoto del 2016 Il 23 e il 24 agosto il vescovo Domenico presiederà le li ...Pontedera in lutto per la morte del campione di boxe Alessandro Mazzinghi, detto Sandro. Mazzinghi se ne è andato stamani, 22 agosto: a ottobre avrebbe compiuto 82 anni. È stato campione del Mondo dei ...