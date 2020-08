Lula su Battisti: 'Ho sbagliato, mi scuso con le vittime' (Di sabato 22 agosto 2020) L'ex presidente brasiliano 'Lula' Da Silva, si è - per la prima volta - scusato con le famiglie delle vittime di Cesare Battisti ed ha ammesso che "fu un errore concedere l'asilo politico" all'ex ... Leggi su tg.la7

repubblica : Caso Battisti, Lula si scusa con le famiglie delle vittime. Il figlio di Torregiani: 'Non ci facciamo nulla, ora è… - MediasetTgcom24 : Lula: 'Fu un errore concedere l'asilo politico in Brasile a Cesare Battisti, chiedo scusa ai familiari delle vittim… - Agenzia_Ansa : Lula, mea culpa su Battisti: 'Ho sbagliato a concedergli l'asilo' #ANSA - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Lula: 'Fu un errore concedere l'asilo politico in Brasile a Cesare Battisti, chiedo scusa ai familiari delle vittime'… - twittingelenaa : RT @Corriere: Lula, il pentimento su Cesare Battisti: «Sbagliai a dargli asilo, chiedo scusa» -