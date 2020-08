L’Oms: pandemia finita forse tra due anni In Francia 4.500 nuovi casi in un giorno La Germania richiude più di cento scuole (Di sabato 22 agosto 2020) Per il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus «nessun paese potrà uscirne fino a quando non avremo un vaccino», ma anche questo «potrebbe non bastare» Leggi su corriere

