LIVE – Bollettino oggi, sabato 22 agosto: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di sabato 22 agosto 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia, nella giornata di sabato 22 agosto. Preoccupanti i numeri delle ultime settimane con tanti focolai e centinaia di casi al giorno: andamento che ha reso necessario emettere una nuova ordinanza con la chiusura di tutte le discoteche. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it LA NUOVA ORDINANZA: MASCHERINE E CHIUSURA DISCOTECHE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino IL Bollettino DI sabato 15 agosto AGGIORNA LA DIRETTA I dati regionali ... Leggi su sportface

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news. Quasi mille contagi in un giorno, allarme in Europa. LIVE - 573f4n0 : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, ultime news. Quasi mille contagi in un giorno, allarme in Europa. LIVE - isamiccoli52 : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, ultime news. Quasi mille contagi in un giorno, allarme in Europa. LIVE - FabrizioL5 : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, ultime news. Quasi mille contagi in un giorno, allarme in Europa. LIVE - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news. Quasi mille contagi in un giorno, allarme in Europa. LIVE -