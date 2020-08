Lippi: «Pirlo è nato per fare tutto, non soltanto l’allenatore. Su De Rossi…» (Di sabato 22 agosto 2020) Marcello Lippi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Sportweek: queste le parole dell’ex ct azzurro Marcello Lippi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Sportweek dove parla della scelta della Juve di affidare la panchina ad Andrea Pirlo. Le sue parole. DE ROSSI – «Chi somigli di più a Pirlo? Mi sembra che Nesta e Grosso abbiano qualcosa in comune, sono tutti tecnici che hanno molto da insegnare ai giocatori. Riusciranno. Come De Rossi». Pirlo – «Andrea è nato per fare tutto, non soltanto l’allenatore. tutto si può, anche perché mi fa sorridere quello che si pensa generalmente di lui. Sembra un musone, ma ... Leggi su calcionews24

