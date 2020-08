Lippi incorona Pirlo: “E’ nato per fare tutto, non solo l’allenatore. E’ come Zidane” (Di sabato 22 agosto 2020) Chi meglio di lui per incoronarlo. Andrea Pirlo è stato uno di quegli uomini, nel lontano e magico 2006 per i colori azzurri, a cui Marcello Lippi si è affidato per la vittoria del Mondiale. La spiegazione? Nell’intervista che ha concesso alla Gazzetta dello Sport, in cui esalta in tutto e per tutto l’ex centrocampista e approva a pieni voti la scelta della Juve di ingaggiarlo come tecnico. “Andrea è nato per fare tutto, non soltanto l’allenatore – ha detto in una parte del suo lungo intervento – E’ ancora come i grandi campioni che giocano adesso. Parla alla pari con Ronaldo e Chiellini, come un collega. E può ... Leggi su calcioweb.eu

