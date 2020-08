L’invasione dei barconi di turisti alle Eolie che vanno a ballare a Covid Street (Di sabato 22 agosto 2020) Carmelo Lopapa su Repubblica oggi racconta che quando scende la sera, le strade del centro di Lipari nelle isole Eolie diventano un serpentone di musica dal vivo e dj session. Lungo la centrale Corso Vittorio Emanuele è tutta movida. Via Maurolico, il budello che conduce a Marina Corta, è presto un muro ondeggiante di gente al ritmo di musica. Si canta assiepati attorno ai gruppi live, canzoni di Vasco e Ligabue, Nannini e Ferro. Effetto stadio e giù le mascherine che tanto «qui non ce n’è contagio», ridono i ragazzi mezzi brilli con spritz in mano. La chiamano con ironia “Covid Street”, quasi a voler esorcizzare la paura. La settimana scorsa due turisti sono rientrati da Panarea con contagio. Ieri il Comune di ... Leggi su nextquotidiano

rckeuf939593921 : Considerando l'incontrollata invasione dei porti italiani,per la politica il problema della sicurezza sociale,è pri… - edoardoerre : @globalistIT Vuoi vedere che pensando di essere #ministro della difesa ha voluto sincerarsi sulle capacità difensiv… - GAcquistapace : RT @GAcquistapace: @danieledann1 @Emergenza24 @agambella @isabbah Elenco dei negazionismi di questi ultimi anni: 1- non è vero che c'è l'in… - GAcquistapace : @danieledann1 @Emergenza24 @agambella @isabbah Elenco dei negazionismi di questi ultimi anni: 1- non è vero che c'è… - ritacuzzotti : RT @Gianmar26145917: Atti intimidatori, sassaiole e attentati contro i #clandestini: a #Cagliari esplode la rivolta dei cittadini...Che il… -

Ultime Notizie dalla rete : L’invasione dei Joe Biden conquista la nomination democratica. Obama: orgoglioso di te Il Sole 24 ORE