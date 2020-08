L'ingresso di Landella nella Lega di Salvini: è una delle ipotesi sui motivi della conferenza convocata dal sindaco (Di sabato 22 agosto 2020) Giallo Landella: lo spettro delle dimissioni sul filo delle Regionali 21 August 2020 Si infittisce il mistero sull'annuncio della conferenza stampa di Franco Landella in concomitanza con l'arrivo in ... Leggi su foggiatoday

sologiuma : Fanno man bassa come se la lega potrà risolvere i problemi della città.. Non è cambiando etichetta che si fa la mag… -

Ultime Notizie dalla rete : ingresso Landella

FoggiaToday

Ultima puntata della fiction Landella-Di Donna. Cosa dirà il sindaco Franco Landella alla vigilia del voto sul rendiconto finanziario? Si fa largo l’ipotesi di un accordo con la Lega di Raimondo Ursit ...Si infittisce il mistero sull'annuncio della conferenza stampa di Franco Landella in concomitanza con l'arrivo in città previsto per domenica 23 agosto del leader della Lega Matteo Salvini. Nelle ore ...