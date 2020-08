Lezioni di piano: ecco chi è il padre di Flora (Di sabato 22 agosto 2020) Jane Campion nel libro Lezioni di piano approfondì le storie di alcuni personaggi dando alcune rispose lasciate in sospeso nell'omonimo film. Dopo il successo del film Lezioni di piano la regista Jane Campion decise di scrivere un libro per approfondire le storie dei suoi personaggi. L'identità del padre di Flora la conosciamo solo nel romanzo: era l'ex insegnante di Ada la protagonista del film interpretata da Holly Hunter. Sono passati ventisei anni da quando Jane Campion fu la prima - e tuttora unica - regista donna a conquistare a Cannes la Palma d'Oro con il film Lezioni di piano. Molti dei film della regista neozelandese sono basati su opere letterarie e parlando con Repubblica del suo capolavoro disse: "anche se è ... Leggi su movieplayer

Jane Campion nel libro Lezioni di Piano approfondì le storie di alcuni personaggi dando alcune rispose lasciate in sospeso nell'omonimo film. Dopo il successo del film Lezioni di piano la regista Jane