#Leteinbianco, nuovo hashtag dei tifosi: prosegue la protesta per cancellare il rosso dalla maglia (Di sabato 22 agosto 2020) Vi stiamo raccontando da giorni della rivolta social dei tifosi del Napoli, dopo aver visto le nuove maglie, circolate sui social prima della presentazione ufficiale che si terrà a Castel di Sangro. Leggi su tuttonapoli

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #Leteinbianco nuovo MAGLIE, Rivolta dei napoletani per sponsor in rosso

Da ieri è in atto una rivolta social da parte dei tifosi del Napoli in merito al colore rosso scelto da Lete per le nuove maglie, circolate sui social prima della presentazione ufficiale che si terrà ...

Da ieri è in atto una rivolta social da parte dei tifosi del Napoli in merito al colore rosso scelto da Lete per le nuove maglie, circolate sui social prima della presentazione ufficiale che si terrà ...