L’ennesima farsa di Lula: si scusa (ma solo con la sinistra) per aver protetto Cesare Battisti (Di sabato 22 agosto 2020) L’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ammette per la prima volta di aver sbagliato a concedere asilo a Cesare Battisti e chiede “perdono alle famiglie delle vittime” dell’ex membro dei Pac. Il terrorista era rientrato in Italia nel 2019 dopo anni di tentativi di riportarlo in carcere stoppati dai governi brasiliani, quelli di Lula in primis. I suoi tentativi di ottenere dei benefici nella carcerazione, finora, fortunatamente, sono stati respinti. Lula fa il pentito su Cesare Battisti Intervistato sul canale youtube Tv Democracia, Lula ha detto di aver provato “un gran senso di frustrazione” quando Battisti, una volta consegnato alle autorità ... Leggi su secoloditalia

