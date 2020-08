"Lei sì che...". George Clooney divorzia e ricorda la Canalis: l'apprezzamento che fa infuriare la moglie (Di sabato 22 agosto 2020) Sono lontani gli anni 2009-2011 in cui Elisabetta Canalis e George Clooney facevano furore insieme. Oggi la showgirl è felicemente spostata e ha una figlia, mentre l'attore di Hollywood pare sia pronto a divorziare dalla moglie Amal Alamuddin. “È una donna noiosa e soffocante”, avrebbe confidato Clooney ad alcuni amici. La situazione pare sia degenerata durante il lockdown: trascorrendo tanto tempo assieme, si sono accorti di non essere fatti l'uno per l'altra. E allora pare che George stia ripensando alla Canalis: “Non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita…”. Un attestato di stima non indifferente per Elisabetta, che sarà ... Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : @matteoebasta79 @s_tarantino No, non ci ho messo 14 anni però mentre studiavo per laurearmi come migliore nel mio c… - AlbertoBagnai : E sì, per quanto possa sembrare stucchevole ripeterlo, essere nel Dibattito (e lei ne ha avuto l’opportunità) serve… - borghi_claudio : @matteoebasta79 @s_tarantino Non mi sono tenuto 'le prime' buste paga. Mi sono tenuto TUTTE le buste paga così, olt… - armidago68 : RT @UtherPe: Un peu d'eau s'il vous plaît Non compro niente Un peu d'eau s'il vous plaît Ti ho detto che non compro niente Signora, vuole… - VenezianoWalter : RT @UtherPe: Un peu d'eau s'il vous plaît Non compro niente Un peu d'eau s'il vous plaît Ti ho detto che non compro niente Signora, vuole… -

Ultime Notizie dalla rete : Lei sì Domani sabato 22 agosto La Vierge Marie Valledaostaglocal.it Shopping in Grecia con carte di credito contraffatte: arrestato 24enne napoletano

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra hanno controllato in viale 2 Giugno Raffaele Donadeo, 24enne napoletano con precedenti di polizia, e lo ...

Vite al limite, Annjeanette Whaley oggi: causa allo show con il Dottor Nowzaradan

Come lei, anche David Bolton, altro protagonista di Vite al limite, avrebbe accusato la produzione per lo stesso motivo che avrebbe portato l’uomo a vivere un profondo stato di difficoltà psicologica ...

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra hanno controllato in viale 2 Giugno Raffaele Donadeo, 24enne napoletano con precedenti di polizia, e lo ...Come lei, anche David Bolton, altro protagonista di Vite al limite, avrebbe accusato la produzione per lo stesso motivo che avrebbe portato l’uomo a vivere un profondo stato di difficoltà psicologica ...