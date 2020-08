Legge elettorale, Maria Elena Boschi al meeting di Rimini: “Italia viva è pronta a dialogo ma non è una priorità” (Di sabato 22 agosto 2020) “Come Italia viva abbiamo detto che siamo sempre pronti al dialogo e al confronto sulla Legge elettorale e siamo d’accordo nel dire che le regole si scrivono insieme, anche oltre la maggioranza. Semplicemente ci sembra che la priorità sia un’altra in questo momento e cioè concentrarsi sulla necessità di dare risposte concrete”. Così la capogruppo di Italia viva Maria Elena Boschi, ospite al meeting di Rimini. E parlando delle priorità del Paese, ha aggiunto: “Per noi è riportare i ragazzi a scuola e gli studenti nelle università. Noi su questo ci siamo esposti tra i primi, in tempi non sospetti, perché siamo convinti che sia ... Leggi su ilfattoquotidiano

Italia Viva, Psi e +Europa, hanno presentato i volti della provincia di Imperia che correranno nelle elezioni regionali: Roberto Saluzzo, Valerio Ferrari, Patrizia Acquista e Paola Consiglio

Conte alla Regione sulla legge elettorale: «Inserite la doppia preferenza di genere»

Il premier chiede alla giunta di adeguarsi alle disposizioni nazionali e il dem Russo ripresenta la sua proposta di modifica UDINE. La lettera è arrivata in Regione, direttamente da palazzo Chigi

