L’effetto Fujiwhara e il pericolo imminente nel Golfo del Messico: cosa succede se due uragani si combinano? [MAPPE] (Di sabato 22 agosto 2020) Il National Hurricane Center (NHC) sta monitorando due cicloni tropicali, la tempesta tropicale Laura e la depressione tropicale Quattordici, e si prevede che gli uragani potrebbero giungere contemporaneamente nel Golfo del Messico. Già da diverse ore era scattata l’Allerta Meteo di massimo livello ai Caraibi e nel Golfo del Messico per l’arrivo di due violenti uragani, prima Marco e poi Laura. Marco, allo stato attuale, è una Tempesta Tropicale che si trova a ridosso della penisola messicana dello Yucatan ma potrebbe diventare un Uragano di 1ª Categoria sulla Scala Saffir-Simpson nelle prossime ore, risalendo nelle calde acque del Golfo del Messico e continuando la sua corsa in settimana verso Nord, per poi ... Leggi su meteoweb.eu

