Lecce, Saponara saluta e ringrazia i tifosi: “Grande senso di appartenenza, vi porterò sempre dentro di me” (Di sabato 22 agosto 2020) L'addio di Riccardo Saponara.Arrivato in prestito dalla Fiorentina nel mese di gennaio, il centrocampista classe '91 ha collezionato 13 presenze con la maglia del Lecce, realizzando due gol ma non riuscendo comunque ad evitare la retrocessione del club al termine della stagione.Lecce, trovato il sostituto di Liverani: Corini guiderà i giallorosso, il comunicato ufficialeDopo l'addio del tecnico Fabio Liverani, il Lecce non è riuscito a trovare l'accordo con la Fiorentina per il riscatto del cartellino di Saponara, che tornerà così nuovamente a vestire la maglia viola. Sul proprio profilo Instagram, il centrocampista ha salutato e ringraziato il club giallorosso per la bellissima ... Leggi su mediagol

