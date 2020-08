Lecce, parla il nuovo allenatore Corini: “Sono molto motivato” (Di sabato 22 agosto 2020) Il nuovo tecnico del Lecce, Eugenio Corini, che ha da poco raggiunto l’accordo con il club per prendere il posto dell’esonerato Fabio Liverani, è arrivato in città nella giornata di sabato 22 agosto. “Sono molto motivato. Allenare il Lecce per me è motivo di felicità” ha dichiarato Corini, il quale firmerà un contratto di tre anni che gli garantirà 500 mila euro a stagione. Per lui il compito è ripetere quanto fatto due anni fa sulla panchina del Brescia, vale a dire conquistare la Serie A. Leggi su sportface

