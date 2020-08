Lecce, Eugenio Corini è ufficialmente il nuovo allenatore. Il comunicato (Di sabato 22 agosto 2020) Il Lecce ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che Eugenio Corini è il nuovo allenatore del club giallorosso Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Lecce. L’ex tecnico del Brescia, esonerato durante il corso della scorsa stagione, ha firmato un contratto triennale con la società giallorossa. Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito del club pugliese: «L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Eugenio Corini. Il tecnico lombardo ha sottoscritto un accordo triennale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Eugenio Corini sta per diventare il nuovo allenatore del Lecce. La società giallorossa ha esonerato Fabio Liverani e nelle ultime ore ha trovato l'accordo per arrivare all'ex tecnico del Brescia.