Le vertenze non vanno in ferie | Air Italy rilicenzia | alla Sicor sciopero a oltranza

Le vertenze non vanno in ferie: Air Italy (ri)licenzia, alla Sicor sciopero a oltranza (Di sabato 22 agosto 2020) Le vertenze industriali non sono andate in vacanza. Lungo la penisola le crisi aziendali mettono a rischio circa 170 mila posti di lavoro. Un numero che sicuramente aumenterà con la ripresa di settembre anche per la fine del blocco dei licenziamenti in vigore fino al 17 agosto. Il compromesso scelto da governo e maggioranza – che i sindacati confederali hanno valutato positivamente perché implicitamente proroga lo stop alla stragrande maggioranza delle aziende fino a novembre – ha portato a stabilire … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : vertenze non Chiusa positivamente la vertenza alla X-Log della Geox, sindacati soddisfatti TrevisoToday Zaccaria Spina: “Vertenza lavoratori forestali sarà la priorità”

La soluzione della annosa vertenza dei lavoratori forestali sarà sicuramente una delle priorità di Zaccaria Spina, candidato nella lista ‘CON DE LUCA-CAMPANIA POPOLARE’, LIBERALDEMOCRATICI, MODERATI’.

Tirocinanti Calabresi: Noi figli di nessuno e la nostra vicenda è l'emblema della pessima gestione della polica nel nostro paese

Vergognosa è l'indifferenza che continua a registrarsi riguardo alla vertenza dei tirocinanti calabresi da parte della Giunta regionale Santelli e da parte dell'attuale governo PD-M5S. Da una parte la ...

