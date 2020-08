Laura Pausini a The Voice Spagna come coach: lo spot ufficiale della settima edizione (video) (Di sabato 22 agosto 2020) La riconferma di Laura Pausini a The Voice Spagna è ora ufficiale. Il talent show, conosciuto in terra iberica come La Vox, giunge alla settima edizione e ospita ancora una volta la cantante di Solarolo. La sua prima volta è stata nel 2015 e le notizie sul suo ritorno erano già trapelate nel 2019, quando era stata annunciata la nuova squadra di coach per l'edizione 2020: al fianco di Laura Pausini, a The Voice Spagna, ci saranno Alejandro Sanz, Pablo Lopez e Antonio Orozco. Nello spot divulgato sui canali social ufficiali dell'emittente Antena 3 vediamo immagini cinematiche che mostrano i tre ... Leggi su optimagazine

radiosines : Laura Pausini - Surrender - Lu82 : @cappi_matti Ora mi torna. Che poi “tutta” la discografia di Lene Marlin non si concentra in Unforgivable Sinner?… - villaneIIe : Perché sto ascoltando Laura Pausini ?? e prima ho ascoltato L’aurora, someone come collect me pls - SamanthaCeline_ : RT @similares_: Raga qual è il miglior outfit di Laura Pausini e perché proprio il tailleur rosa? - radio7asiago : Now Playng: Laura Pausini - Fantastico (Fai quello che sei) -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Laura Pausini lascia la musica? Una nuova passione per la cantante YouMovies Antonella Clerici, selfie senza trucco al sole: bellezza acqua e sapone

"Di sole e di verde", sono questi i colori che illuminano il viso di Antonella Clerici nell'ultimo selfie pubblicato su Instagram. La conduttrice si mostra senza trucco durante un momento di relax in ...

Ambra Angiolini ha mentito sulle sue vacanze | Mistero svelato da Laura Pausini

Attrice e conduttrice televisiva, Ambra Angiolini ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo con Non è la Rai. Da allora ne è passato di tempo e la Angiolini continua ancora oggi a ...

"Di sole e di verde", sono questi i colori che illuminano il viso di Antonella Clerici nell'ultimo selfie pubblicato su Instagram. La conduttrice si mostra senza trucco durante un momento di relax in ...Attrice e conduttrice televisiva, Ambra Angiolini ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo con Non è la Rai. Da allora ne è passato di tempo e la Angiolini continua ancora oggi a ...