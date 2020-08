L’aereo con Navalny a bordo è atterrato a Berlino. La moglie: la lotta per la vita e la salute di Alexey è appena cominciata (Di sabato 22 agosto 2020) L'aereo-ambulanza con a bordo Alexey Navalny, l'oppositore del presidente russo Vladimir Putin finito in coma per quello che il suo entourage dice essere stato un avvelenamento, è atterrato a Berlino dopo essere partito oggi da Omsk, in Siberia. Il velivolo è stato seguito sul sito che monitora il traffico aereo Flightradar24. A Navalny è stato concesso l'espatrio dopo una giornata di braccio di ferro coi medici russi, che sostenevano non essere in condizioni fisiche per viaggiare."Grazie per la vostra perseveranza. Senza il vostro sostegno non ce l'avremmo fatta!" ha scritto sul profilo Instagram la moglie dell'oppositore, Yulia Navalnaya, che l'ha accompagnata in volo, pubblicando una foto della barella del marito nell'aereo. "Un grande grazie per ... Leggi su ilfogliettone

