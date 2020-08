La soluzione per salvare l’anno scolastico (Di sabato 22 agosto 2020) Ancora caos per la riapertura delle scuole. Regole vecchie e nuove norme, distanziamento, banchi a rotelle e mascherina. Oramai abbiamo un sistema letteralmente impazzito con dei rappresentanti del governo che hanno una cultura da terrapiattisti. Ecco una possibile soluzione per garantire e salvare l’anno scolastico. Giancristiano Desiderio, 22 agosto 2020 L'articolo La soluzione per salvare l’anno scolastico proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

ItalyMFA : #Libia | L'Italia accoglie con grande favore gli ultimi sviluppi e continuerà a svolgere il suo ruolo attivo di fac… - dellorco85 : E qualcuno in Fiat diceva 'non è la soluzione per il futuro'. Quanti nuovi potenziali stabilimenti in Italia spreca… - AlbertoBagnai : Resta sempre vero che per non morire basta non nascere. Gli amanti infelici tendono a vederla come una soluzione (q… - WagoWajagish : Il punto di vista di Hitler era che gli ebrei avevano scatenato due guerre mondiali,con immenso dolore nel continen… - mcdellamico : RT @ASInvestmentsIT: Agricoltura verticale: una soluzione innovativa per una delle maggiori sfide del mondo. Vediamo di cosa si tratta e co… -

Ultime Notizie dalla rete : soluzione per Coronavirus: trovata da Confartigianato la soluzione per utilizzo dell'aria condizionata in sicurezza ImperiaNews.it MotoGP, Lin Jarvis: “Gestiremo il problema motori in fabbrica”

Lin Jarvis spiega il motivo che ha spinto Yamaha MotoGP a ritirare la richiesta alla MSMA. "Abbiamo scoperto la causa del guasto". Yamaha ha deciso di fare dietrofront e non presentare nessuna richies ...

DONATELLA, LA COACH DELLA PELLE CHE INVENTO’ IL PRIMO RITUALE ALLA POLVERE DI DIAMANTE

L’alchimista bresciana della skincare presenta il rivoluzionario trattamento anti-age che fa brillare il volto. È la sua ultima ricetta, arriva dopo decenni di studi. Tutto è iniziato con un’acne adol ...

Lin Jarvis spiega il motivo che ha spinto Yamaha MotoGP a ritirare la richiesta alla MSMA. "Abbiamo scoperto la causa del guasto". Yamaha ha deciso di fare dietrofront e non presentare nessuna richies ...L’alchimista bresciana della skincare presenta il rivoluzionario trattamento anti-age che fa brillare il volto. È la sua ultima ricetta, arriva dopo decenni di studi. Tutto è iniziato con un’acne adol ...