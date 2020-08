La Sicilia si ribella al Viminale: "Chiuderemo tutti gli hotspot" (Di sabato 22 agosto 2020) Maurizio Zoppi Nella Regione il "cluster" di coronavirus più grande è quello dei migranti. Pugno duro del governatore: chiusi i centri Troppi gli appelli inascoltati da Roma nei confronti della Sicilia e principalmente inerenti ai problemi che riguardano i migranti, diventati il primo "cluster" di coronavirus nella Regione. Proprio per questo, il governatore Nello Musumeci ha annunciato la chiusura di tutti gli spazi destinati ai migranti sull'isola L'aumento dei contagi di Covid-19 anche all'interno dei centri per migranti sparsi per tutta la Sicilia ha destato preoccupazione al presidente della Regione Musumeci che afferma tramite una nota: "La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo ... Leggi su ilgiornale

