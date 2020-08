La serra nella casa a Nettuno, la piantagione nell’abitazione di Anzio: arrestato coltivatore di marijuana (Di sabato 22 agosto 2020) Questa mattina, ad Anzio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno tratto in arresto un italiano con piccoli precedenti di polizia per coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, all’esito di una perquisizione locale eseguita di iniziativa nella abitazione in suo uso ubicata in Anzio via dell’Armellino, è stato trovato in possesso di ben 8kg di marijuana (costituenti il fogliame di 9 piante di marijuana) più altri 200 grammi della stessa sostanza già essiccata e conservata in sei distinti barattoli in vetro. La perquisizione, successivamente estesa anche alla sua abitazione di residenza di Nettuno, ha consentito di rinvenire ulteriormente due bilancini di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : serra nella Feltre, sessanta piante di cannabis nella serra accanto alla casa Corriere Delle Alpi Anche l’astigiana Vinchio Vaglio Serra nella top ten delle cantine cooperative secondo Weinwirtschaft

Terre del Barolo è la migliore cantina cooperativa d’Italia, a ruota seguono Vinchio Vaglio Serra, Cantina Clavesana e Cantina Pertinace. È quanto sostiene l’autorevole rivista tedesca Weinwirtschaft ...

Soffitta usata per una serra da sballo: coltivava in casa piante di marijuana

CUPRAMONTANA - Aveva creato una piccola serra nella soffitta della sua abitazione di Cupramontana per coltivare piante di marijuana. Un’attività che non è passata inosservata. Da tempo, infatti, alcun ...

