La Russa: “Conte si è lasciato contagiare dalla proverbiale pazzia dell’Inter” (Di sabato 22 agosto 2020) “Ieri sera quando abbiamo subito il pareggio ho capito che non era serata. La svolta della partita è aver preso il gol dell’1 a 1 troppo presto. I giocatori si sono innervositi, è subentrata l’insicurezza, poi li ho visti anche stanchi. Pazienza. Quello che però non capisco è perché non si è aspettato qualche giorno per fare il bilancio dei problemi con l’allenatore”. Queste le dichiarazioni del senatore di Fratelli d’Italia e noto tifoso interista, Ignazio La Russa, in merito alla sconfitta del club nerazzurro contro il Siviglia nella finale di Europa League. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Antonio Conte nel post-partita, La Russa ha aggiunto: “Credo che sarebbe stato sufficiente dire ‘abbiamo perso, ma non abbiamo demeritato, visto che potevamo anche ... Leggi su sportface

zazoomblog : La Russa: “Conte si è lasciato contagiare dalla proverbiale pazzia dell’Inter” - #Russa: #“Conte #lasciato… - Adnkronos : #LaRussa: '#Conte contagiato da pazzia #Inter' - sportface2016 : #Inter, La Russa: '#Conte è il più bravo di tutti quelli che ci sono in giro in Italia, ma si è fatto coinvolgere d… - fcin1908it : La Russa: 'Basta Pazza Inter? Io dico basta pazzo allenatore! Conte dalla società vuole...' -… - HariChannel : Certo che non puoi fare padre padrone. Le richieste di Conte saranno anche giuste ma a livello aziendale sono impos… -

Ultime Notizie dalla rete : Russa “Conte Mes, scontro Franceschini-Conte: «Non puoi dire no pregiudiziale» Corriere della Sera