La rivincita di Gilmour e soci diventa un filmone-concerto - (Di sabato 22 agosto 2020) Seba Pezzani "Delicate Sound of Thunder", lo show del 1988, arriva in sala. Fu un successo nonostante la rottura con Waters La storia dei Pink Floyd è controversa fin dai primi vagiti nella natale Cambridge, forse perché legata alle alterne vicende di quelli che, tutt'oggi, vengono considerati i musicisti di maggior personalità della band e che si sono in qualche modo caricati sulle spalle il pesante fardello di una formazione destinata da sempre a una traiettoria artistica lunga e leggendaria. La band nasce, infatti, da un'idea di Nick Mason, Rick Wright e, soprattutto, Roger Waters, nume scomodo dell'universo Pink Floyd, e solo in un secondo momento si avvale del talento non convenzionale di Syd Barrett, «diamante scintillante» dalla personalità fragile come il cristallo. La sua meteora dura lo spazio del primo LP, The piper at the ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : rivincita Gilmour La rivincita di Gilmour e soci diventa un filmone-concerto ilGiornale.it