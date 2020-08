La renziana "bagascia". Sansa, è già finita? In Liguria clamorosa rissa nel centrosinistra (Di sabato 22 agosto 2020) Il suo problema è la mancata coerenza col titolo di un suo vecchio libro, "Se ci fossimo parlati". Se Ferruccio Sansa, candidato di Pd e 5 Stelle alla Regione Liguria, e i responsabili della sua campagna elettorale si fossero parlati, avrebbero evitato lo scivolone di una maglietta apparentemente omofoba. E se Sansa e il comico che lo sostiene, Enrique Balbontin, si fossero parlati, forse quest' ultimo non avrebbe fatto su Facebook un'esternazione ambigua, che tanti hanno considerato un epiteto offensivo rivolto alla Paita, esponente di Italia Viva. Sansa evidentemente è convinto di essere ancora nella redazione de Il Fatto quotidiano, di cui era firma, e di avere la libertà di esternare qualsiasi cosa, perfino scempiaggini, impunemente. Ma in politica le cose ... Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : Bomba #Balbontin su #Sansa e il centrosinistra: la renziana #Paita 'bagascia', rissa tra #Pd, #M5s e #ItaliaViva in… -

Ultime Notizie dalla rete : renziana bagascia Paita annuncia querela contro il comico Balbontin Genova3000