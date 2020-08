La rabbia di Arvonio: “Veto sul mio nome. Hanno avuto paura della mia forza elettorale” (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Raffaele Arvonio, smaltita la rabbia per l’esclusione dalla lista Europa Verde Demos, accusa i promotori della lista di aver avuto paura della sua forza elettorale. In un lunghissimo messaggio Arvonio spiega la sua tesi: “Cari amici comunico ufficialmente che non sono candidato alle prossime Elezioni Regionali. Nonostante l’accettazione della candidatura di qualche settimana fa, nelle ultime ore è stato posto un veto sul mio nome, evidentemente troppo ingombrante, evidentemente abbiamo fatto troppo rumore. Qualcuno avrà fatto qualche calcolo matematico sul nostro potenziale elettorale. Tanti sono stati i veti incrociati, tante le pressione e tante ... Leggi su anteprima24

