La pensione a 62 anni con l’assegno tagliato (Di sabato 22 agosto 2020) In pensione a 62 anni ma con l’assegno tagliato. Quando nel 2021 si chiuderà l’esperimento di Quota 100 il governo vuole presentarsi con un piano per intervenire sul sistema per consentire a chi, per ragioni anagrafiche o per mancanza dei requisiti, ha mancato, magari di poco, l’occasione di lasciare il lavoro in anticipo. Bocciata l’idea dei sindacati su quota 41, che prevede che chi ha 41 anni di contributi possa andare in pensione indipendentemente dall’età, all’interno dell’esecutivo si ragiona su una ipotesi alternativa che il Messaggero oggi spiega: Vale a dire consentire a chi lo desidera l’uscita anticipata a 62-63 anni di età accettando un taglio del 2,8-3% del montante ... Leggi su nextquotidiano

