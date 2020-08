«La passeggiata col cane deve durare almeno un’ora». La proposta di legge della ministra tedesca (Di sabato 22 agosto 2020) Non basterà più una passeggiata serale di pochi minuti con il vostro cane per considerare il vostro dovere di bravi padroni adempiuto. In Germania dovranno essere almeno due le uscite giornaliere con il vostro cane ed entrambe dovranno avere una durata di almeno due ore. È questa l’ultima proposta di legge che arriva al Bundestag direttamente dal governo tedesco. Una legge per assicurare che il benessere degli animali domestici sia preso seriamente in considerazione. Sul tabloid tedesco Bild la proposta è stata descritta però come «l’idea più insana che il ministero abbia mai avuto». D’altronde – si chiedono molti – come verranno effettuati i ... Leggi su open.online

LittleNero5555 : In confronto quella col Bayern Monaco nel 2010 era stata una passeggiata. #SivigliaInter - merlinoontheweb : @Lore_Magnifico Lui lo sa che sei Asperger. La tua mimica ridotta, una certa rigidità del tuo muoversi lo obbliga a… - Brizio831 : @Agenzia_Ansa Grazie al cazzo rientri da paesi nel picco e senza controllo e carichi di migranti positivi importat… - parmawelcomeoff : ?????Dal 1°settembre l'appuntamento col Parma City Tour torna giornaliero. Una passeggiata che ti condurrà alla scope… - wam_the : In Germania la passeggiata col cane sarà obbligatoria -

Ultime Notizie dalla rete : passeggiata col In Germania la passeggiata col cane sarà obbligatoria The Wam Le indicazioni del Soccorso

"Mascherina sempre indossata in caso di assembramenti importanti e dentro i rifugi, le escursioni non vanno organizzate in funzione della notorietà su Instagram, ma chiedendo consigli e consultando le ...

Boom delle passeggiate artistiche

La Pro Loco di Forte dei Marmi lancia una novità: le passeggiate artistiche. Si tratta di una mappa del territorio con itinerari da percorrere a piedi per scoprire quel ’museo diffuso’ che si trova in ...

"Mascherina sempre indossata in caso di assembramenti importanti e dentro i rifugi, le escursioni non vanno organizzate in funzione della notorietà su Instagram, ma chiedendo consigli e consultando le ...La Pro Loco di Forte dei Marmi lancia una novità: le passeggiate artistiche. Si tratta di una mappa del territorio con itinerari da percorrere a piedi per scoprire quel ’museo diffuso’ che si trova in ...