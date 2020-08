La partita del cuore: il 3 settembre edizione speciale (Di sabato 22 agosto 2020) La partita del cuore: il 3 settembre al Bentegodi di Verona edizione speciale. A capitanare le squadre Alessandra Amoroso, Salmo, Raoul Bova e Gianni Morandi Quattro squadre, quattro capitani, grandi sfide e una finale imperdibile, tutto in una magica sera: LA partita DEL cuore, storico appuntamento con la NAZIONALE CANTANTI, quest’anno si presenta con una… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

deliux9 : @totofaz @Milestemplaris @Bubu_Inter Non è del tutto a posto. Se ha sempre fatto così un motivo ci sarà ma non può… - enrica_emme : RT @TgrRaiFVG: Da mare a mare, dall'Adriatico al Mar Ligure camminando lungo l'antica via Postumia: è la sfida di Andrea De Vicenzi, atleta… - Milits22 : La partita dell'Inter è finita con io che vado a bere fino alle 4 del mattino - marini_il : @fabbricainter @SiavoushF @pap1pap @PiggiArena @__nero @heyjude_90 @keymor_ @Ecatetriformis Il calcio è spesso frut… - andreabonny1998 : RT @jeschiralli: Coppetta del cazzo, ma hanno guardato la partita gufando fino allo sfinimento, i miei ossessionati. -