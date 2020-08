'La mia marijuana è la migliore', ma la vanità è fatale al coltivatore: scoperta la piantagione (Di sabato 22 agosto 2020) La vanità è costata cara a un coltivatore di marijuana di Balangero. Il 60enne, italiano, si pavoneggiava in giro per la sua produzione, che definiva di altissimo livello e naturalmente biologica al ... Leggi su torinotoday

“La mia marijuana biologica e a Km 0 è la migliore della zona”: arrestato

Un 60enne aveva trasformato l'orto con i pomodori e le verdure in tre piantagioni di droga con piante alte oltre quattro metri BALANGERO. Raccontava in giro di produrre marijuana di altissimo livello, ...

