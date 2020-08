La Martani finisce nella bufera: "Ho chiesto i 600 euro per non morire". E intanto se la spassa in Costa Smeralda - (Di sabato 22 agosto 2020) Francesca Galici Social in rivolta contro Daniela Martani, che ad aprile lamentava il ritardo nell'erogazione dei 600€ e ad agosto ha frequentato la Costa Smeralda e i suoi locali più esclusivi Costa Smeralda come sinonimo di lusso ed esclusività. Nell'ideale collettivo, quel piccolo fazzoletto di Sardegna nord-orientale da Capo Ferro al Golfo di Cugnana, è la meta preferita dai più ricchi e famosi e, in effetti, la realtà non è poi così distante dall'immaginazione. Ricade interamente nel territorio di Arzachena e non comprende Porto Rotondo, ma solo Porto Cervo. In realtà, con il termine Costa Smeralda di indica a grandi linee tutta la Costa nord-orientale della ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Martani finisce Daniela Martani: "In Sardegna senza precauzioni e nei luoghi più affollati, ma sono negativa" L'Unione Sarda.it Daniela Martani: "In Sardegna senza precauzioni e nei luoghi più affollati, ma sono negativa"

Si rifiuta di indossare la mascherina al momento di salire sulla nave al porto de La Maddalena, facendo ritardare la partenza dell'imbarcazione e infuriare i viaggiatori. Poi, tornata a Roma e sottopo ...

Si rifiuta di indossare la mascherina al momento di salire sulla nave al porto de La Maddalena, facendo ritardare la partenza dell'imbarcazione e infuriare i viaggiatori. Poi, tornata a Roma e sottopo ...