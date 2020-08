La lotta al razzismo delle aziende Usa, non per convinzione ma per convenienza (Di sabato 22 agosto 2020) razzismo. Non per intima persuasione… ma per timor di pena. Con queste parole si potrebbe sintetizzare il risultato dell’ultima analisi -condotta tra il 13 e il 19 luglio- del Pew Research Center, il think tank statunitense che studia problemi sociali, opinione pubblica, andamenti demografici, contenuti dei media sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo. La ricerca sul razzismo, pubblicata pochi giorni addietro, fa emergere che gli americani ritengono che sia la pressione sociale, più di una genuina preoccupazione, il fattore che ha spinto le grandi aziende ad esprimersi pubblicamente contro il razzismo. Dalla Silicon Valley a Wall Street, moltissime aziende, a seguito dell’uccisione di George Floyd, ... Leggi su huffingtonpost

Razzismo. Non per intima persuasione… ma per timor di pena. Con queste parole si potrebbe sintetizzare il risultato dell’ultima analisi -condotta tra il 13 e il 19 luglio- del Pew Research Center, il ...

Il caso del cameriere di Rimini ci lascia senza parole. E non si tratta solo di razzismo

Domenica 16 agosto, Rimini. Adjisam Mbengue e la sorella Fatou insieme alle loro famiglie decidono di andare a cenare in un locale poco distante da dove si trovano, La Tana Marina, per festeggiare il ...

