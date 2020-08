La Lista Fare Democratico-Popolari. A Napoli in campo la giornalista Delia Paciello (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Presentata anche la Lista di Fare Democratico-Popolari, a sostegno di Vincenzo De Luca. Tra i candidati della circoscrizione di Napoli spicca la giornaLista Delia Paciello. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

raffaellapaita : In bocca a lupo agli ottimi candidati della nostra lista a #Savona. Sono certa che Barbara Pasquali e Vincenzo Muni… - Jaele91757079 : Da aggiungere alla lista di cose da non fare in premestruo: leggere 'una vita come tante'. Sono disidratata - mancatepromesse : voglio fare la lista delle nuvolette ma mi fa fatica - cupido1971 : RT @IostoconTarabas: La lista delle cose che ho voglia di fare oggi - BiaVitariello : RT @snowflowerss: Ecco la lista delle cose da fare questa settimana fino a mercoledì: -guardare 6 bölüm con i sottotitoli; -guardare 6 böl… -

Ultime Notizie dalla rete : Lista Fare Elezioni Regionali. Corrado Matera candidato con la lista Popolari-Fare Democratico a sostegno di De Luca ondanews Marsala 2020, si lavora alle liste. Poco meno di 500 i candidati al Consiglio

Ultime settimane in vista della presentazione delle liste per le prossime amministrative a Marsala. Si prospettano giornate intense, in cui sarà necessario riempire le ultime caselle in vista del term ...

A Fondi sei candidati per una poltrona: tutti i volti e i nomi delle liste

Un esercito di candidati e la commissione prefettizia che si prepara ad un super lavoro per validare tutte le liste: sono tanti, tantissimi, coloro che hanno deciso di mettersi in gioco a Fondi. Tanto ...

Ultime settimane in vista della presentazione delle liste per le prossime amministrative a Marsala. Si prospettano giornate intense, in cui sarà necessario riempire le ultime caselle in vista del term ...Un esercito di candidati e la commissione prefettizia che si prepara ad un super lavoro per validare tutte le liste: sono tanti, tantissimi, coloro che hanno deciso di mettersi in gioco a Fondi. Tanto ...