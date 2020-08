La Lega arruola avvocati per Salvini e lancia le magliette “Processa anche me” (Di sabato 22 agosto 2020) In tanti, proprio in queste ore, ci avete chiesto lumi a proposito di alcune iniziative da parte della Lega per la difesa Legale di Matteo Salvini, in vista del processo che vedrà protagonista l’ex Ministro dell’Interno tra poco più di un mese in Sicilia per il caso Gregoretti. In particolare, dopo la decisione di dar vita ad un countdown, saltando per forza di cose il “-49”, come del resto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, nelle ultime ore si registrano altre due scelte in termini di comunicazione da parte del Carroccio che hanno fatto molto discutere. Il processo a Salvini: dalle nuove magliette alla ricerca di avvocati Come si può notare attraverso l’immagine che abbiamo collocato ad inizio articolo, in occasione degli ultimi ... Leggi su bufale

OmbraDuca : L'internazionale dei nazionalisti. L'ex stratega di Trump: «L’Italia è il nostro vero laboratorio politico». Dopo l… - Sabina1956 : .L'internazionale dei #nazionalisti. L'ex stratega di Trump: «L’ITALIA E' IL NOSTRO VERO LABORATORIO POLITICO». Dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega arruola La Lega arruola avvocati per Salvini e lancia le magliette “Processa anche me” Bufale.net 'Tenet', Christopher Nolan svela il mistero dell'attesissimo thriller

Il titolo Tenet, parola palindroma che arriva dritta dall'enigmistica latina, vedi la celebre frase magica Sator, significa reggere, guidare, ed è anche il nome della misteriosa organizzazione che arr ...

A Nardò il Comune “arruola” sei falchi per allontanare i piccioni dalla città

L’amministrazione comunale di Nardò “arruola” sei falchi per combattere i piccioni dell’area urbana e, in particolare, del centro storico. È stato infatti assegnato alla Ecological Bird Stop, azienda ...

Il titolo Tenet, parola palindroma che arriva dritta dall'enigmistica latina, vedi la celebre frase magica Sator, significa reggere, guidare, ed è anche il nome della misteriosa organizzazione che arr ...L’amministrazione comunale di Nardò “arruola” sei falchi per combattere i piccioni dell’area urbana e, in particolare, del centro storico. È stato infatti assegnato alla Ecological Bird Stop, azienda ...