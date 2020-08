La Groenlandia si sta sciogliendo: la gravità della situazione (Di sabato 22 agosto 2020) La Groenlandia si sta sciogliendo e questo è uno dei maggiori fattori che contribuiscono all’innalzamento del livello del mare. Gli scienziati hanno confermato che la regione ha visto una quantità record di scioglimento del ghiaccio l’anno scorso, infrangendo i record precedenti con 532 miliardi di tonnellate di ghiaccio perse. Leggi anche: Lo scioglimento dei ghiacciai … Leggi su periodicodaily

