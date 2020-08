La figlia 13enne di Totti e Ilary in prima pagina in bikini: scoppia la polemica (Di sabato 22 agosto 2020) Polemiche per la foto di Ilary Totti sulla copertina di Gente Polemiche social per la foto di copertina del settimanale Gente, che nell’ultimo numero mostra il lato B della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel, evidenziando come la ragazza sia identica alla madre. Quello che non è andato giù agli utenti di Twitter e degli altri social è il fatto che il volto della 13enne sia stato pixelato, ma il suo lato B sia stato mostrato e trattato come quello di chiunque subrette da copertina: mentre la protagonista della foto, in questo caso, è solo una giovane adolescente. La foto di copertina di Chanel Totti insomma è risultata irrispettosa, e molti hanno parlato di “sessualizzazione dell’immagine”. ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : figlia 13enne La figlia dice alla mamma di stare male, ma lei se ne va al pub: 13enne muore per un'ulcera Il Mattino Si aggrava la tragedia dell'incidente in autostrada: dopo la donna muore anche il figlio 13enne

Nella serata di ieri, venerdì 21 agosto 2020, all'ospedale Regina Margherita di Torino è morto anche il ragazzo 13enne rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto la mattina di giovedì 20 sull'a ...

Santhià, non ce l’ha fatta il figlio della donna morta nell’incidente sull’A4

