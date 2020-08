La Ferragni sorprende tutti: il gossip che arriva dalla Sardegna è clamoroso. Per lei e Fedez un cambio inaspettato (Di sabato 22 agosto 2020) Chiara Ferragni sarebbe incinta per la seconda volta. Lo scrive il portale Very Inutil People. L'indiscrezione proviene dalla Sardegna: una persona fidata avrebbe intercettato un dialogo tra Fedez e la compagna in cui sarebbe emerso che ci sarebbe in corso la gravidanza della Ferragni. Non è la prima volta che nell'ultimo periodo si è fatta strada tale ipotesi, sempre smentita dalla coppia. Intanto i due coninuano la loro estate. Attualmente si trovano in una villa in Sardegna, a Puntaldia, nella zona di San Teodoro. Sempre secondo Very Inutil People i Ferragnez rimarranno in terra sarda fino al 28 agosto con tutta la famiglia. Nei giorni scorsi la coppia, scrive gossip e tv, ha ... Leggi su liberoquotidiano

