La favola di Brayden Harrington, eroe dei social balbuziente (Di sabato 22 agosto 2020) Brayden Harrington non avrebbe mai pensato di diventare la star balbuziente della convention democratica di Milwaukee del 2020. E invece dopo il suo intervento di giovedì sera il 13enne del New Hampshire è diventato un vero e proprio eroe social, proprio per il coraggio e la forza con cui ha sfidato il suo disturbo del linguaggio per raccontare come Joe Biden l’aveva aiutato a combattere la balbuzie. LEGGI ANCHE > Biden accetta la nomination: “Poniamo fine a questo buio” La star balbuziente e il vice presidente Usa “Ciao, mi chiamo Brayden Harrington e ho 13 anni”. È iniziato così il discorso del giovane che ha spiegato subito come lui e Joe Biden appartenessero allo stesso ... Leggi su giornalettismo

